2020-04-10T09:00:38+03:00
Происшествия

Мужчина уговорил сожительницу взять вину на себя

В ходе расследования уголовного дела был установлен реальный виновник смертельного ДТП
Виктор ВИКТОРОВ
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Все произошло вечером 19 ноября 2019 года. Молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем марки «FORD FOCUS ZX5» на Большой Арбековской улице сбивает на пешеходном переходе 52-летнего мужчину.

Казалось бы, случившаяся беда должна была с удвоенной скоростью включить остатки здравого смысла - броситься на помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь.

Происходит другое. Понимая, что совершил уголовно наказуемое деяние, он уговаривает свою сожительницу, находившуюся в салоне автомобиля в качестве пассажира, сообщить сотрудникам полиции о том, что именно она произвела наезд на пешехода.

О своей причастности к ДТП в полицию не сообщает, себя участником ДТП и водителем транспортного средства не признает.

В ходе расследования уголовного дела был установлен реальный виновник смертельного ДТП.

Ленинский районный суд г. Пензы 20 марта рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого за неуплату алиментов жителя г. Пензы, в соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия смягчающих обстоятельств. Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск сына погибшего о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей, а также расходов на погребение.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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