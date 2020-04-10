Мужчина уговорил сожительницу взять вину на себя
Все произошло вечером 19 ноября 2019 года. Молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем марки «FORD FOCUS ZX5» на Большой Арбековской улице сбивает на пешеходном переходе 52-летнего мужчину.
Казалось бы, случившаяся беда должна была с удвоенной скоростью включить остатки здравого смысла - броситься на помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь.
Происходит другое. Понимая, что совершил уголовно наказуемое деяние, он уговаривает свою сожительницу, находившуюся в салоне автомобиля в качестве пассажира, сообщить сотрудникам полиции о том, что именно она произвела наезд на пешехода.
О своей причастности к ДТП в полицию не сообщает, себя участником ДТП и водителем транспортного средства не признает.
В ходе расследования уголовного дела был установлен реальный виновник смертельного ДТП.
Ленинский районный суд г. Пензы 20 марта рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого за неуплату алиментов жителя г. Пензы, в соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия смягчающих обстоятельств. Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
Кроме того, был удовлетворен гражданский иск сына погибшего о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей, а также расходов на погребение.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU