ООО «ТНС энерго Пенза» информирует бизнес-клиентов о переходе на дистанционную форму взаимодействия

9 Апр 2020 2020-04-09T18:18:37+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» до 30 апреля переводит взаимодействие с потребителями - юридическими лицами на дистанционную форму.

Платежная документация, счета-фактуры будут направляться индивидуальным предпринимателями юридическим лицам после 11 апреля.

Напоминаем, что наиболее оперативный способ обмена документацией с энергосбытовой компанией для бизнес-клиентов — электронный документооборот. Потребители, подключившие данный сервис, смогут получить платежно-расчетные документы раньше остальных.

Организации, зарегистрированные в «Личном кабинете», имеют возможность передачи показаний по точкам учета и отслеживания текущего состояния баланса по договорам.

Клиентам, не обладающим доступом к электронным каналам взаимодействия, документация будет направлена с помощью почтовой связи.

При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут задать их, используя форму обратной связи на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза», либо направить по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru. Кроме того, необходимые разъяснения можно получить по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает потребителей в полном объеме исполнять обязательства по оплате потребленной электроэнергии. Вместе с тем компания с пониманием относится к сложившейся непростой ситуации, в связи с чем гарантирующий поставщик электроэнергии готов обеспечить индивидуальный подход, а также информационную и организационную поддержку каждому клиенту.

ИСТОЧНИК KP.RU