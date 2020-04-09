ООО «ТНС энерго Пенза» информирует бизнес-клиентов о переходе на дистанционную форму взаимодействия
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» до 30 апреля переводит взаимодействие с потребителями - юридическими лицами на дистанционную форму.
Платежная документация, счета-фактуры будут направляться индивидуальным предпринимателями юридическим лицам после 11 апреля.
Напоминаем, что наиболее оперативный способ обмена документацией с энергосбытовой компанией для бизнес-клиентов — электронный документооборот. Потребители, подключившие данный сервис, смогут получить платежно-расчетные документы раньше остальных.
Организации, зарегистрированные в «Личном кабинете», имеют возможность передачи показаний по точкам учета и отслеживания текущего состояния баланса по договорам.
Клиентам, не обладающим доступом к электронным каналам взаимодействия, документация будет направлена с помощью почтовой связи.
При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут задать их, используя форму обратной связи на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза», либо направить по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru. Кроме того, необходимые разъяснения можно получить по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48.
ООО «ТНС энерго Пенза» призывает потребителей в полном объеме исполнять обязательства по оплате потребленной электроэнергии. Вместе с тем компания с пониманием относится к сложившейся непростой ситуации, в связи с чем гарантирующий поставщик электроэнергии готов обеспечить индивидуальный подход, а также информационную и организационную поддержку каждому клиенту.
ИСТОЧНИК KP.RU