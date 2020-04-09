2020-04-09T15:56:37+03:00
Общество

Около 18 тысяч школьников Пензенской области получат сухие пайки

Соответствующее решение принято губернатором в целях поддержки социально незащищенных граждан
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Иван Белозерцев отметил: несмотря на перевод школьников на дистанционное обучение, ученики, ранее получавшие льготное питание, будут обеспечены сухими пайками. Их получат почти 18 тысяч обучающихся из многодетных малообеспеченных и неполных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.

Планируется, что пайки будут выдаваться родителям в школе, где учится ребенок. График выдачи разработают администрации муниципальных образований совместно с образовательными учреждениями. Состав пайков утверждают сами муниципалитеты, также как и сроки их поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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