Страсть к негласному подсматриванию привела на скамью подсудимых
Следственным отделом по Ленинскому району города Саранск СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном производстве и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
По данным следствия, в 2016 году в Саранске обвиняемый по договоренности осуществлял монтаж системы видеонаблюдения в помещениях, арендуемых коммерческой организацией. В результате, не имея на то специальной лицензии, он самостоятельно изготовил специальные технические средства, предназначенные для негласного визуального наблюдения и документирования.
В корпуса обычных акустических колонок он встроил видеокамеры и скрыл их перфорированными сетками. После чего колонки были установлены в развлекательном заведении и подключены к системе видеонаблюдения.
В рамках расследования вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU