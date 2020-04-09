2020-04-09T14:05:24+03:00
Происшествия

Страсть к негласному подсматриванию привела на скамью подсудимых

В корпуса обычных акустических колонок он встроил видеокамеры и скрыл их перфорированными сетками
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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Следственным отделом по Ленинскому району города Саранск СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном производстве и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным следствия, в 2016 году в Саранске обвиняемый по договоренности осуществлял монтаж системы видеонаблюдения в помещениях, арендуемых коммерческой организацией. В результате, не имея на то специальной лицензии, он самостоятельно изготовил специальные технические средства, предназначенные для негласного визуального наблюдения и документирования.

В корпуса обычных акустических колонок он встроил видеокамеры и скрыл их перфорированными сетками. После чего колонки были установлены в развлекательном заведении и подключены к системе видеонаблюдения.

В рамках расследования вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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