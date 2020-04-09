Проснувшись в кафе, полуголый пьяный мужчина ударил полицейского
Вечером 19 декабря пьяный мужчина путешествовал по городским кафе Сердобска. В одном из них на ул. Молодежной разделся по пояс и уснул на диване. На место был вызван сотрудник полиции.
Когда полицейский разбудил дебошира и предложил проследовать для разбирательства в отдел, злоумышленник нанес ему удар рукой в лицо.
Прокуратура Сердобского района Пензенской области поддержала государственное обвинение в отношении 35-летнего мужчины по уголовному делу о совершении преступления, (применение насилия в отношении представителя власти). Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU