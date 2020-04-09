Проснувшись в кафе, полуголый пьяный мужчина ударил полицейского

9 Апр 2020 2020-04-09T13:07:07+03:00

За применение насилия в отношении сотрудника полиции житель Пензенской области привлечен к уголовной ответственности

Изменить размер текста: A A

Вечером 19 декабря пьяный мужчина путешествовал по городским кафе Сердобска. В одном из них на ул. Молодежной разделся по пояс и уснул на диване. На место был вызван сотрудник полиции.

Когда полицейский разбудил дебошира и предложил проследовать для разбирательства в отдел, злоумышленник нанес ему удар рукой в лицо.

Прокуратура Сердобского района Пензенской области поддержала государственное обвинение в отношении 35-летнего мужчины по уголовному делу о совершении преступления, (применение насилия в отношении представителя власти). Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU