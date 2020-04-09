2020-04-09T12:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии зарегистрировано еще четыре случая заражения коронавирусом

Граждане, прибывающие в республику из других регионов, обязаны выполнять ряд требований
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Мордовии увеличилось количество заболевших: сегодня было зарегистрировано еще четыре новых случаев заражения.

КСТАТИ

Граждан, прибывающих в республику из других регионов, обязали сообщать о целях и продолжительности визита в администрацию и соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Невыполнение этих требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

КУДА ЗВОНИТЬ?

- телефон горячей линии Главы Республики Мордовия - 8 (8342) 24-28-01;

- телефон горячей линии Министерства здравоохранения Республики Мордовия - 8-800-100-46-60;

- телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия - 8 (8342) 24-02-52, 8 (8342) 24-16-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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