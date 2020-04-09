От пристава еще никто не убегал

9 Апр 2020 2020-04-09T10:34:41+03:00

Житель Пензенской области подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти

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Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области в отношении жителя Кузнецка 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия к судебному приставу.

31 марта судебный пристав Кузнецкого подразделения УФССП России по Пензенской области, встретил на улице Кирова местного жителя, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Увидев сотрудника службы судебных приставов в форменном обмундировании, мужчина стал размахивать ножом, угрожая ему убийством, и попытался скрыться.

Но ничего из этого не вышло. Пристав догнал беглеца и доставил его в полицию.

В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU