Отделения «Почты России» в Пензенской области продолжают работу

9 Апр 2020 2020-04-09T10:34:30+03:00

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В период нерабочих дней отделения «Почты России» будут открыты для посетителей: работа продолжается по скорректированному графику.

Так, на протяжении апреля большинство почтовых отделений Пензенской области будут открыты пять дней в неделю. На территории региона определены также «дежурные» отделения, которые продолжат работу по существующему графику, без изменений.

До 20.00 часов в городе открыты ОПС 440000 (улиц Кирова, 68), ОПС 440066 (пр. Строителей, 17), ОПС 440022 для обслуживания юридических лиц (улица Кирова, 68). Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений. Актуальный график работы отделений почтовой связи, наряду с перечнем дистанционных услуг можно найти на официальном сайте «Почты России» и в мобильном приложении.

Также для пензенских клиентов «Почты России» работает call-центр для приема заявок от населения на получение услуг, не выходя из дома, в том числе, прием коммунальных платежей, оформление подписки, доставка продуктов питания и средств первой необходимости и др. Позвонить и оставить заявку дом можно пять дней в неделю, с 8.00 до 18.00 с мобильного телефона на номер +79379154458 или с городского – на номер 25-44-58.

ИСТОЧНИК KP.RU