9 Апр 2020 2020-04-09T08:26:16+03:00

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В штаб акции #МыВместе, расположенный на базе регионального исполкома ОНФ, обратилась жительница Пензы с просьбой помочь ее онкобольной маме, которой необходимо дважды в неделю получать сеанс химиотерапии. Бесплатно возить женщину на процедуры решили таксисты. Благодаря волонтерам Пензы, тяжелобольная женщина продолжит лечение.

«Сотрудники такси «Европа» сами предложили помощь - они возят волонтеров, которые доставляют пожилым горожанам необходимые продукты. Представители фирмы согласились помочь на благотворительной основе и в этом случае»,- рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области Николай Котов.

Он отметил, что помощь членам штаба, в который входят активисты ОНФ, «Волонтеры-медики» и просто неравнодушные граждане, уже оказывают многие предприниматели: аптечная сеть «Фармация» и Сбербанк предоставили одноразовые маски, «Тинькофф Мобайл» - бесплатную связь, фирма «Вкусно58» - обеды, а узбекская община Пензенской области - настоящий плов.

Напомним, участники акции #МыВместе организуют работу по оказанию помощи находящимся на самоизоляции гражданам в бытовых вопросах: покупка продуктов, предметов первой необходимости, лекарств.

Получить помощь можно, позвонив на горячую линию 8 (800) 200-34-11 или (8412) 56-42-68 (региональное отделение ОНФ).

ИСТОЧНИК KP.RU