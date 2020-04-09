Горят костры в Саранске

9 Апр 2020 2020-04-09T07:48:00+03:00

За три дня с 6 по 8 апреля владельцам частных домов выдано 187 предписаний за нарушения пожарной безопасности

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На заседании оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск 7 апреля были обсуждены меры по соблюдению требований пожарной безопасности.

В нерабочий период, не соблюдая самоизоляцию, горожане все чаще проводят время на природе, разводят костры. Зафиксированы случаи намеренного поджога сухой травы.

За три дня, с 6 по 8 апреля, административно-техническая инспекция Администрации городского округа Саранск уже выдала 187 предписаний владельцам домов на улицах Московской, Пугачева, Короленко, Кузбасской.

За нарушения предусмотрена административная ответственность: штрафы - на граждан до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU