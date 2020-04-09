Горят костры в Саранске
На заседании оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск 7 апреля были обсуждены меры по соблюдению требований пожарной безопасности.
В нерабочий период, не соблюдая самоизоляцию, горожане все чаще проводят время на природе, разводят костры. Зафиксированы случаи намеренного поджога сухой травы.
За три дня, с 6 по 8 апреля, административно-техническая инспекция Администрации городского округа Саранск уже выдала 187 предписаний владельцам домов на улицах Московской, Пугачева, Короленко, Кузбасской.
За нарушения предусмотрена административная ответственность: штрафы - на граждан до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU