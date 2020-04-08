В Мордовии в ДТП с двумя легковушками пострадали три человека

8 Апр 2020 2020-04-08T17:11:21+03:00

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Вчера днем на 447-м километре ФАД М-5 «Урал» 32-летний мужчина за рулем «Skoda Rapid», ранее 23 раза привлекавшийся к административной ответственности, при повороте налево нарушил ПДД. В результате его машина столкнулась с «Toyota Corolla», за рулем которой был 51-летний гражданин, решивший совершить обгон.

В результате аварии оба водителя, а также 32-летний пассажир «Skoda» были госпитализированы. Как отмечается в материалах, собранных сотрудниками ГИБДД, оба участника ДТП были трезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU