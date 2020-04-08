2020-04-08T15:59:46+03:00
Общество

В Заречном в связи с коронавирусом введут дополнительные ограничения

В постановление губернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности внесены очередные изменения
Анна ЧЕРНАЯ
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Согласно документу, с 13 по 30 апреля на территории Заречного вводятся дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, выезд из ЗАТО и въезд будет осуществляться при наличии согласования с администрацией закрытого города. Гражданам, въезжающим на территорию города, посещавшим после 13 апреля территории иных субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщать о своем прибытии по телефону: + 7 (8412) 60-80-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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