В Заречном в связи с коронавирусом введут дополнительные ограничения
В постановление губернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности внесены очередные изменения
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Согласно документу, с 13 по 30 апреля на территории Заречного вводятся дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.
В частности, выезд из ЗАТО и въезд будет осуществляться при наличии согласования с администрацией закрытого города. Гражданам, въезжающим на территорию города, посещавшим после 13 апреля территории иных субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщать о своем прибытии по телефону: + 7 (8412) 60-80-05.
ИСТОЧНИК KP.RU