2020-04-08T15:15:57+03:00
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Работа в Пензе в связи с коронавирусом: как изменился рынок труда за последние две недели

Эксперты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru рассказали о том, какие профессии сейчас более востребованы в нашем регионе
Анна ЧЕРНАЯ
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В марте этого года в Пензенской области стало гораздо меньше для специалистов туристической и гостинично-ресторанной сферы: по сравнению с прошлым годом их число сократилось на 6%.

- В целом, эта сфера пострадала от нового кризиса сильнее всего, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье Александра Севостьянова. – Соискатели данных профессий все чаще отмечают, что работу по специальности им найти стало сложнее.

Рост предложений наблюдается в строительной, транспортно-логистической, медицинской и фармацевтической сферах. Например за последние несколько недель спрос на водителей в Пензенской области вырос в 1,7 раза.

- Если говорить об активности самих соискателей, то наибольшая динамика в марте наблюдалась среди представителей высшего менеджмента, а также среди специалистов транспортно-логистической сферы и среди соискателей профобласти «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», - комментирует Александра Севостьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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