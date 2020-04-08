Пензенские полицейские задержали наркокурьеров

8 Апр 2020 2020-04-08T14:03:54+03:00

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В начале этого года пензенская полиция задержалась пять граждан, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ. Изучив их телефоны и допросив самих задержанных, стражи порядка установили причастность к сбыту наркотиков двух жителей Заречного 1996 года рождения.

Задержать злоумышленников удалось только в марте: курьеры, выезжая на «очередное дело», пренебрегли режимом самоизоляции и передвигались по городу без средств защиты. В ходе их личного досмотра полицейские изъяли наркотики в крупном размере, а при досмотре автотранспорта, на котором передвигались злоумышленники, сотрудники УНК также обнаружили запрещённые вещества, предназначенные для сбыта.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU