2020-04-08T08:04:26+03:00
Происшествия

В Пензе таксист подозревается в краже денег из сумки пассажира

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась 21-летняя девушка
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Для поездки в торговый центр на улице Суворова она воспользовалась услугами такси, и забыла в автомобиле сумку, в которой находились 7 000 рублей. Деньги впоследствии были похищены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 44-летнего таксиста. Он признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Полиция Пензенской области напоминает: внимательно относитесь к сохранности своего имущества! Не оставляйте дорогостоящие вещи без присмотра, не обеспечив их должной защиты. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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