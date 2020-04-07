2020-04-07T17:48:19+03:00
Дом. Семья

Пензенский зоопарк просит помощи у неравнодушных горожан

Из-за временного закрытия учреждение потеряло основной источник средств для закупки кормов для животных
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба зоопаркаФОТО: Пресс-служба зоопарка
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Пензенский зоопарк просит помощи. Закрытое после введения ограничительных мер учреждение потеряло основной источник дохода. Это значит, что средства на закупку кормов для животных пока брать неоткуда.

Представители зоопарка обратились ко всем горожанам на своей официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» с просьбой пожертвовать любую сумму на корма для животных.

«Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации во всем мире и ждем, чтобы все это поскорее закончилось. Заранее благодарим всех неравнодушных! Ваше понимание и помощь очень важна для нас и наших любимых питомцев в эти непростые времена», - отмечается в сообщении.

Реквизиты учреждения можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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