Новых случаев заражения в Мордовии не выявлено

7 Апр 2020 2020-04-07T17:08:00+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии по состоянию на данный момент в республике выявлено шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека полностью выздоровели. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

- Всего в стационарных условиях получают лечение и обследование 42 пациента, их низ трое - с подтвержденным COVID-19. Их состояние ближе к удовлетворительному, один пациент в состоянии средней степени тяжести. 450 человек находятся на домашнем карантине, - отметил Сергей Саушев.

ИСТОЧНИК KP.RU