В Пензе проверят, как обрабатывается общественный транспорт

7 Апр 2020 2020-04-07T15:35:56+03:00

Тему дезинфекции общественных пространств обсудили сегодня на совещании в городской мэрии

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Мэр Пензы Андрей Лузгин сообщил о поступающих жалобах на пыль и грязь в салонах общественного транспорта и поручил разобраться с этим:

- Нужно усилить контроль за санитарным состоянием автобусов и троллейбусов, проверить, как перевозчики выполняют рекомендации по дезинфекции салонов. Оперативно реагируйте на обращения граждан.

Также дезинфекция продолжается и на улицах города: за вчерашний день санитарной обработке подверглись окрестности Аэропорта, а также входные группы торговых центров по улицам Антонова, Терновского, Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU