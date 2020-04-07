В Пензе проверят, как обрабатывается общественный транспорт
Тему дезинфекции общественных пространств обсудили сегодня на совещании в городской мэрии
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:
Мэр Пензы Андрей Лузгин сообщил о поступающих жалобах на пыль и грязь в салонах общественного транспорта и поручил разобраться с этим:
- Нужно усилить контроль за санитарным состоянием автобусов и троллейбусов, проверить, как перевозчики выполняют рекомендации по дезинфекции салонов. Оперативно реагируйте на обращения граждан.
Также дезинфекция продолжается и на улицах города: за вчерашний день санитарной обработке подверглись окрестности Аэропорта, а также входные группы торговых центров по улицам Антонова, Терновского, Калинина.
ИСТОЧНИК KP.RU