В Саранске на ходу у «Мерседеса» отсоединилось левое переднее колесо

7 Апр 2020 2020-04-07T15:00:26+03:00

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В 13 часов 50 минут на 2 км автодороги г. Инсар - с. Ямщина 47-летняя женщина, на Опель Инсигния, не справилась с рулевым управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель Опеля госпитализирована в ГБУЗ РМ «Инсарская РБ».

На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - выбоины на проезжей части дороги.

В 15 часов 45 минут в Саранске напротив дома №10 по ул. Коммунистическая у автомашины «Мерседес», под управлением 56-летнего мужчины во время движения произошло отсоединение левого переднего колеса, водитель применил экстренное торможение. После оказания медицинской помощи отпущен домой.

В 3 часа 25 минут на ул. Мордовская в Саранске инспекторами ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РМ была остановлена автомашина БМВ 730LI под управлением 21-летнего водителя. При проверке выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. По информации пресс-службы УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия, для дальнейшего разбирательства данный водитель был доставлен в ОП №3 УМВД России по го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU