Тест на коронавирус делают в шести лабораториях Пензенской области

7 Апр 2020 2020-04-07T14:21:02+03:00

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Раньше подобное исследование проводили только в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, затем после подтверждения анализ направлялся в рефренс-лабораторию в Новосибирский «Вектор» - один из крупнейших научных вирусологических центров в стране.

Именно здесь оперативно разработали сразу две тест-системы для обнаружения коронавируса. Кроме того, новосибирские ученые сейчас ведут разработку вакцины против нового вируса. Два образца должны пройти исследования уже в начале лета.

С прошлой недели лаборатории пензенских больниц также приступили к диагностике COVID-19, а на подтверждение анализы направляют в Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области. Откуда для постановки окончательного диагноза тест направляется в Москву. Все это позволит значительно ускорить и более оперативно получать результаты.

Порядок обследования на COVID-19 регламентирован постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации и не предусматривает желание на самостоятельную сдачу теста с отсутствием симптомов ОРВИ. Тест проведут человеку, который:

· прибыл в страну из-за рубежа;

· имел тесный контакт за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели ОРВИ и гриппом;

· имел тесный контакт за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19;

· старше 65 лет и имеет признаки гриппа и ОРВИ;

· имеет температуру, а также с признаками гриппа и ОРВИ;

является медицинским работникам, работающим с больными по COVID-19, еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU