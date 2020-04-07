Житель Рузаевского района избил знакомого черенком от лопаты

7 Апр 2020 2020-04-07T12:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В больницу Рузаевского района попал местный 35-летний житель с открытой черепно-мозговой травмой. Как установили оперативники уголовного розыска, 1 апреля в доме потерпевшего компания из нескольких человек распивали спиртное.

В какой-то момент между хозяином дома и гостем 1986 года рождения, жителем села Пайгарма, вспыхнула ссора на почве ревности к женщине. Словесный конфликт перешел в драку, в ходе которой подозреваемый схватил черенок от лопаты и начал бить соперника им по голове, пока орудие не разлетелось на части. После этого он покинул квартиру.

На следующий день потерпевший почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU