2020-04-07T12:56:37+03:00
Происшествия

Житель Рузаевского района избил знакомого черенком от лопаты

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В больницу Рузаевского района попал местный 35-летний житель с открытой черепно-мозговой травмой. Как установили оперативники уголовного розыска, 1 апреля в доме потерпевшего компания из нескольких человек распивали спиртное.

В какой-то момент между хозяином дома и гостем 1986 года рождения, жителем села Пайгарма, вспыхнула ссора на почве ревности к женщине. Словесный конфликт перешел в драку, в ходе которой подозреваемый схватил черенок от лопаты и начал бить соперника им по голове, пока орудие не разлетелось на части. После этого он покинул квартиру.

На следующий день потерпевший почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе проверят, как перевозчики обрабатывают общественный транспорт
В Саранске на ходу у «Мерседеса» отсоединилось левое переднее колесо
Тест на коронавирус делают в шести лабораториях Пензенской области
Животноводческие предприятия Пензенской области в числе лидеров страны по надою молока
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Житель Рузаевского района избил знакомого черенком от лопаты
Приезжающие в Саранск граждане обязаны уведомить об этом городскую администрацию
«Пензаконцерт» озвучил новые даты перенесенных мероприятий
48-летний пензенец пытался украсть из магазина две ветровки
Вес порядка 20 кг: Иван Белозерцев показал, что входит в продуктовые наборы для малообеспеченных семей
В Пензе загостившегося соседа увезла скорая помощь
Как оформить в Пензе пособие по безработице
В Мордовии коронавирус подозревают у 36 человек
Пензенские участковые временно приостанавливают прием граждан
В апреле пенсии в Пензенской области выплатят с опережением графика
Две жительницы Пензы пытались сбежать из карантина через балкон
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
В Пензе двое жителей закрытого на карантин подъезда устроили драку насмерть
Житель Мордовии погиб, вернувшись в горящий дом за документами
Саранск снова вошел в число городов с благоприятной средой
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
За выходные пензенские пожарные выезжали на тушение травы и мусора 93 раза