«Пензаконцерт» озвучил новые даты перенесенных мероприятий

7 Апр 2020 2020-04-07T11:24:05+03:00

Информацию об этом представители учреждения опубликовали в своем Instagram

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В связи с исполнением Указа Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» все апрельские мероприятия переносятся:

- Концерт «Шедевры хоровой музыки» в исполнении хора Губернаторской симфонической капеллы - с 16 апреля на 14 июня;

- Концерт органной музыки в исполнении Марии Блажевич - с 17 апреля на 20 июня;

- Концерт фортепианной музыки в исполнении Романа Глазкова - с 19 апреля на 8 августа;

- Концерт хореографического ансамбля «Вензеля» - с 21 апреля на 9 октября;

- Концерт симфонического оркестра Губернаторской симфонической капеллы и Глеба Степанова (виолончель, г. Москва) - с 22 апреля на 5 декабря;

- Концерт Валерия Кипелова - с 23 апреля на 15 октября;

- Концерт «Весна на клавишах Победы» ансамбля «Злато-Серебро» - с 23 апреля на 4 июня;

- Концерт Галины Медведевой - с 25 апреля на 10 июня;

- Гала-концерт VIII Всероссийского фестиваля «Музыкальный подснежник» - с 28 апреля на 11 октября.

Все приобретенные ранее билеты будут действительны.

ИСТОЧНИК KP.RU