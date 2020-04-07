48-летний пензенец пытался украсть из магазина две ветровки

7 Апр 2020 2020-04-07T11:08:08+03:00

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В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась представитель ТЦ на проспекте Строителей. Она рассказала, что неизвестный пытался украсть из магазина одежды две мужские ветровки стоимостью почти шесть тысяч рублей, но работники магазина сумели задержать нарушителя и передать в руки прибывшим на место стражам порядка.

48-летний пензенец, привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в содеянном. Украденное изъято. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU