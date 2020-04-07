2020-04-07T11:08:08+03:00
Происшествия

48-летний пензенец пытался украсть из магазина две ветровки

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась представитель ТЦ на проспекте Строителей. Она рассказала, что неизвестный пытался украсть из магазина одежды две мужские ветровки стоимостью почти шесть тысяч рублей, но работники магазина сумели задержать нарушителя и передать в руки прибывшим на место стражам порядка.

48-летний пензенец, привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в содеянном. Украденное изъято. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приезжающие в Саранск граждане обязаны уведомить об этом городскую администрацию
«Пензаконцерт» озвучил новые даты перенесенных мероприятий
48-летний пензенец пытался украсть из магазина две ветровки
Вес порядка 20 кг: Иван Белозерцев показал, что входит в продуктовые наборы для малообеспеченных семей
В Пензе загостившегося соседа увезла скорая помощь
Как оформить в Пензе пособие по безработице
В Мордовии коронавирус подозревают у 36 человек
Пензенские участковые временно приостанавливают прием граждан
В апреле пенсии в Пензенской области выплатят с опережением графика
Две жительницы Пензы пытались сбежать из карантина через балкон
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
В Пензе двое жителей закрытого на карантин подъезда устроили драку насмерть
Житель Мордовии погиб, вернувшись в горящий дом за документами
Саранск снова вошел в число городов с благоприятной средой
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
За выходные пензенские пожарные выезжали на тушение травы и мусора 93 раза