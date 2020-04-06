В Мордовии коронавирус подозревают у 36 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T18:06:01+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии по состоянию на 6 апреля в республике выявлено шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев. Три пациента с подтвержденным COVID-19 остаются на лечении в стационарных условиях, еще трое уже были выписаны. 36 жителей республики госпитализированы с подозрением на коронавирус. 436 человек находятся на домашнем карантине.

По словам Сергея Саушева, в обсервационном отделении на базе санатория «Лесная сказка» на данный момент находятся 25 человек, контактировавших с заболевшими.

- Обращаю внимание: все, кто за последние две недели прибыл в Мордовию из других эпидемиологически неблагополучных регионов (в частности, имеются в виду Москва и Санкт-Петербург), должны заявить о своем прибытии на территорию республики для того, чтобы провести диагностические мероприятия и встать на учет. Берегите своих близких, родственников, детей. Соблюдайте карантинные мероприятия, ограничьте контакты и перемещения, - обратился заместитель министра здравоохранения Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU