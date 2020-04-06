В апреле пенсии в Пензенской области выплатят с опережением графика

6 Апр 2020 2020-04-06T14:14:47+03:00

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Являясь единственной в Пензенской области организацией, оказывающей населению услуги по доставке пенсий на дом, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта России» создает условия для того, чтобы пожилые жители региона могли оставаться дома, не подвергая риску свое здоровье. В этом месяце пензенские почтальоны доставят пенсии с опережением графика - до 15 апреля. Если кто-то из горожан не сможет по уважительной причине присутствовать дома в день выдачи выплат, повторную доставку пенсии можно оформить до 22 апреля.

В этом месяце все пенсионные выплаты будут доставляться на дом даже тем клиентам «Почты России», которые обычно приходили за ними в почтовые отделения. Выплаты будут доставлены на дом в беззаявительном порядке.

Чтобы оформить заявку на получение пенсии на дом через Почту России или задать интересующий вопрос, вы можете обратиться по номеру телефона отделения почтовой связи по месту регистрации. Кроме того, оставить такую заявку жители Пензенской области могут по телефону 89374160053.

ИСТОЧНИК KP.RU