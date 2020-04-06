2020-04-06T13:10:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Две жительницы Пензы пытались сбежать из карантина через балкон

Теперь им грозит крупный штраф
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Жители Пензы, получившие предписание Роспотребнадзора оставаться дома, продолжают нарушать его. Сотрудники полиции задержали двух горожанок 1999 и 2000 года рождения, которые попытались сбежать из дома на улице Пролетарской через балкон первого этажа.

Как пояснили девушки, одна из них собиралась пойти на работу, второй нужно было забрать вещи из другой квартиры. В отношении обеих был составлен административный протокол. Теперь им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Полиция Пензенской области обращается к гражданам с просьбой соблюдать требования карантина и режим самоизоляции и не подвергать опасности жизнь и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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