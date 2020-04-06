2020-04-06T13:22:18+03:00
Происшествия

В Пензе двое жителей закрытого на карантин подъезда устроили драку насмерть

Лишь оперативное вмешательство сотрудника полиции помогло избежать трагедии
Анна ЧЕРНАЯ
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Сотрудники полиции дежурят возле каждого из закрытых на карантин подъездов.Сотрудники полиции дежурят возле каждого из закрытых на карантин подъездов.Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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К большому сожалению, меры, принятые для недопущения распространения инфекции на территории города, имеют и обратную сторону. Люди, как вынужденные просто соблюдать самоизоляцию и выходить из дома лишь для похода в магазин или аптеку, так и живущие в полностью закрытых на карантин подъездах, нередко проявляют агрессию к окружающим.

Полицейские отмечают рост бытовых правонарушений с момента ввода ограничительных мероприятий: за три недели было зафиксировано 38 преступлений, из них три – убийства. Большая часть нарушений совершались людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Один из таких случаев произошел в доме на улице Ударной. Из подъезда, закрытого на карантин, выбежала женщина с криками, что двое мужчин внутри убивают друг друга. Дежуривший у дома полицейский сразу же бросился внутрь. На одной из площадок двое пьяных мужчин избивали друг друга. Один из участников конфликта имел при себе топор, которым грозился убить обидчика.

Полицейский сумел вырвать опасный предмет из рук гражданина и вывести мужчину на улицу для дальнейших разбирательств. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». В отношении нарушителя общественного порядка составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В настоящее время полицейский, зашедший в закрытый на карантин подъезд, находится под наблюдением врачей, которые следят за его состоянием на случай возможного заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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