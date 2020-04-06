2020-04-06T12:06:37+03:00
Происшествия

Житель Мордовии погиб, вернувшись в горящий дом за документами

За минувшие выходные в республике произошло два пожара с жертвами
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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4 апреля около полуночи в Рузавеке на улице Тухачевского загорелись несколько строений: два сарая и два гаража. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили в одном из них тело мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

5 апреля в час дня в селе Куракино Ардатовского района загорелся жилой дом, в котором проживала женщина 1938 года рождения и ее сын с женой. Односельчане помогли семье выбраться из задымленного дома. Но мужчина 1967 года решил вернуться за документами, надышался дымом и так и не смог покинуть дом. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Причины пожаров устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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