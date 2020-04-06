Житель Мордовии погиб, вернувшись в горящий дом за документами
4 апреля около полуночи в Рузавеке на улице Тухачевского загорелись несколько строений: два сарая и два гаража. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили в одном из них тело мужчины, личность которого сейчас устанавливается.
5 апреля в час дня в селе Куракино Ардатовского района загорелся жилой дом, в котором проживала женщина 1938 года рождения и ее сын с женой. Односельчане помогли семье выбраться из задымленного дома. Но мужчина 1967 года решил вернуться за документами, надышался дымом и так и не смог покинуть дом. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.
Причины пожаров устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU