За выходные пензенские пожарные выезжали на тушение травы и мусора 93 раза

6 Апр 2020 2020-04-06T09:58:23+03:00

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Вчера в половине четвертого вечера в пожарно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании травы в микрорайоне Заря. Дым был виден в нескольких районах города. Для тушения возгорания привлекались 27 человек. Чуть позже, около девяти вечера, подобный пожар был зафиксирован в Каменке.

Всего же за выходные подразделения области выезжали на тушение травы и мусора больше 90 раз.

Дорогие пензенцы! Убедительно просим вас соблюдать правила пожарной безопасности! Не поджигайте траву!

ИСТОЧНИК KP.RU