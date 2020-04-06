За выходные пензенские пожарные выезжали на тушение травы и мусора 93 раза
Региональное управление МЧС напоминает о соблюдении правил безопасности
Фото: МЧС России по Пензенской области
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Вчера в половине четвертого вечера в пожарно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании травы в микрорайоне Заря. Дым был виден в нескольких районах города. Для тушения возгорания привлекались 27 человек. Чуть позже, около девяти вечера, подобный пожар был зафиксирован в Каменке.
Всего же за выходные подразделения области выезжали на тушение травы и мусора больше 90 раз.
Дорогие пензенцы! Убедительно просим вас соблюдать правила пожарной безопасности! Не поджигайте траву!
ИСТОЧНИК KP.RU