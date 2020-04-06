Готовность к любому сценарию распространения коронавирусной инфекции

6 Апр 2020 2020-04-06T09:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Республика должна быть готова к любому сценарию распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Владимир Волков. В настоящее время в инфекционной больнице проводятся строительно-монтажные работы по проведению дополнительной кислородной подводки, для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов подачи увлажненного кислорода.

Строители работают круглосуточно. Всего в больнице будет развернуто 210 коек для больных коронавирусной инфекцией. Дополнительным госпиталем по лечению коронавируса в Мордовии определена Рузаевская центральная больница, где сейчас также проводятся строительно-монтажные работы по проведению кислородной подводки.

Министр здравоохранения Олег Маркин доложил Главе республики, что в ближайшие два дня все строительные работы в Рузаевской больнице завершатся.

Кроме того, дополнительный резервный госпиталь будет развернут на базе Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова. В общей сложности в медицинских учреждениях республики будет подготовлено до 600 коек с возможностью подключения кислородного оборудования.

Глава Мордовии провел в Рузаевской больнице рабочее совещание по вопросам оперативного проведения дополнительных строительных работ в инфекционных госпиталях республики.

Также Владимир Волков подчеркнул, что необходимо усилить работу по информированию населения о рисках заражения коронавирусом, в том числе в связи с массовым прибытием людей из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU