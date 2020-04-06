В Пензенской области в больницу попал мужчина с проникающим ранением

6 Апр 2020 2020-04-06T08:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Вадинского района поступило сообщение о том, что из дома в селе Вадинск в больницу попал мужчина с проникающим ранением.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 46-летней сожительницы пострадавшего из села Вадинск, неоднократно привлекавшейся к уголовной ответственности.

Следствие установит, что стало причиной конфликта, в ходе которого женщина ударила 63-летнего сожителя ножом в область груди. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, она призналась в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU