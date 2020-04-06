В Пензенской области в больницу попал мужчина с проникающим ранением
В полицию Вадинского района поступило сообщение о том, что из дома в селе Вадинск в больницу попал мужчина с проникающим ранением.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 46-летней сожительницы пострадавшего из села Вадинск, неоднократно привлекавшейся к уголовной ответственности.
Следствие установит, что стало причиной конфликта, в ходе которого женщина ударила 63-летнего сожителя ножом в область груди. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, она призналась в содеянном.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU