2020-04-05T17:07:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии на базе санатория открыли обсервационное отделение

Сейчас там находятся 11 человек, бывших в контакте с заболевшими коронавирусом
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба Мордовии, за последние сутки новых пациентов с подтвержденным диагнозом зарегистрировано не было. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев.

Двое пациентов остаются на лечении в стационарных условиях, три человека уже были выписаны. Всего в республиканской инфекционной больнице на стационарном лечении и наблюдении находятся 33 пациента. 401 человек – на домашнем карантине.

По словам Сергея Саушева, со вчерашнего дня начало работу обсервационное отделение на базе санатория «Лесная сказка», там находятся 11 контактных лиц. Проводятся лабораторные исследования.

- Обращаем особое внимание: всем, кто пребывает в Мордовию из других регионов, эпидемиологически неблагополучных, необходимо соблюдать карантинные мероприятия в течение двух недель, избегать контактов с родственниками, друзьями, не посещать места массового пребывания людей и при ухудшении самочувствия немедленно вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом. Вам будут оказаны все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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