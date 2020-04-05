Житель Республики Коми попался на краже в Пензе

5 Апр 2020 2020-04-05T13:55:16+03:00

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы

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В пензенскую полицию обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что после распития спиртного с неизвестным в гостях она обнаружила пропажу телефона, золотых украшений, банковских карт и документов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 27-летнего жителя республики Коми, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU