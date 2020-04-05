Дежурные группы в детских садах Саранска будут работать до 30 апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T16:11:58+03:00

А школы города с завтрашнего дня переходят на дистанционный режим

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С 6 по 30 апреля в городских детских садах будут работать дежурные группы. Их смогут посещать дети, чьи родители продолжают работать во время режима повышенной готовности.

Дежурные группы формируются на основе обращений родителей к воспитателям и заведующим детскими садами при наличии подтверждающего документа (справки с места работы или служебного удостоверения).

Напоминаем: ребенок может быть принят, если у него нет симптомов заболевания ОРВИ, после обязательного прохождения утреннего фильтра.

Образовательный процесс в школах Саранска с 6 по 30 апреля будет осуществляться в дистанционном режиме работы с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU