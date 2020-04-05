Дежурные группы в детских садах Саранска будут работать до 30 апреля
С 6 по 30 апреля в городских детских садах будут работать дежурные группы. Их смогут посещать дети, чьи родители продолжают работать во время режима повышенной готовности.
Дежурные группы формируются на основе обращений родителей к воспитателям и заведующим детскими садами при наличии подтверждающего документа (справки с места работы или служебного удостоверения).
Напоминаем: ребенок может быть принят, если у него нет симптомов заболевания ОРВИ, после обязательного прохождения утреннего фильтра.
Образовательный процесс в школах Саранска с 6 по 30 апреля будет осуществляться в дистанционном режиме работы с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU