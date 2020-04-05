Пензенские полицейские отыскали следы утерянной шубы в Ярославле

5 Апр 2020 2020-04-05T08:55:02+03:00

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46-летний гражданин сообщил полицейским, что его дочь на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже шубы стоимостью 4 000 рублей. В ходе переписки продавец предложила покупательнице перечислить всю сумму предоплатой, после чего обещала отправить товар. Девушка согласилась, но шубу она не получила.

По факту мошенничества отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления жительницы Ярославля 1999 года рождения. Она призналась в содеянном и пояснила, что похищенное потратила на личные нужды.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Известно, что также она подозревается в совершении аналогичного преступления на территории Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU