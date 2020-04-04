Жителя Рузаевки привлекут к ответственности за нарушение режима самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T20:13:50+03:00

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Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району установили, что местный 58-летний житель нарушал режим самоизоляции, несмотря на то, что ранее был предупрежден медицинским работником о необходимости нахождения в режиме самоизоляции в течение 14 дней с момента прибытия.

На мужчину был составлен административный протокол, который направлен мировым судьям для принятия решения.

Сотрудники полиции призывают граждан оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу и напоминают: за нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность. Граждане, располагающие информацией о возможном нарушении карантина, могут в любое время сообщить об этом по телефону в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU