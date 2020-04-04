2020-04-04T14:29:50+03:00
Происшествия

В Лунинском районе на пожаре погибли три человека

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня около четырех утра в селе Липовка Лунинского района Пензенской области загорелся жилой дом. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили внутри тела мужчин 1977 и 1963 годов рождения и женщина 1965 года рождения. По факту их гибели региональное СУ СК возбудило уголовное дело.

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. С целью установления точной причины возгорания назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое жителей Заречного госпитализированы с подозрением на коронавирус
Информация о закрытии поликлиники при больнице имени Н.Н. Бурденко не соответствует действительности
В Лунинском районе на пожаре погибли три человека
Иван Белозерцев поручил усилить профилактику коронавируса в районах
С приятелем выпили два ведра самогона, а шампанское подарили даме
Пензенские троллейбусы вернутся на улицы
В Пензе юные мультипликаторы заняты творчеством в домашних условиях
Глава Мордовии провел заседание оперативного штаба
19 жителей Мордовии госпитализированы с подозрением на коронавирус
Продление нерабочей недели в Пензенской области: работодатели могут рассчитывать на господдержку
ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Регистрация браков в Саранске во время коронавируса отменяется
В Пензе ограничат посещение поликлиники при больнице имени Н.Н. Бурденко
При участии ООО «ТНС энерго Пенза» будет создан фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Главный врач Пензенской инфекционной больницы рассказал о различиях симптомов ОРВИ и коронавируса
Грузчик из Никольска угнал «Газель» у работодателя
Владимир Волков посетил новую поликлинику в микрорайоне «Юбилейный»
Пензенский центр крови просит горожан прийти на донацию
Режим самоизоляции в Пензенской области: пропускная система пока не установлена
ЕГЭ в 2020 году переносится на 8 июня
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
Андрей Соколов попросил жителей Пензенской области соблюдать режим самоизоляции
Максимальное пособие по безработице составит с 30 марта 12 130 рублей
Пензенцам рассказывают основы профилактики заражения коронавирусом
В Пензенской области конфликт на почве ревности закончился убийством
Пензенцы могут пожаловаться на проблемы с общественным транспортом
Губернатор Иван Белозерцев посетил клиническую больницу № 4
Коронавирус в Мордовии: на домашнем карантине находятся 475 человек