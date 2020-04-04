В Лунинском районе на пожаре погибли три человека

4 Апр 2020 2020-04-04T14:29:50+03:00

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Сегодня около четырех утра в селе Липовка Лунинского района Пензенской области загорелся жилой дом. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили внутри тела мужчин 1977 и 1963 годов рождения и женщина 1965 года рождения. По факту их гибели региональное СУ СК возбудило уголовное дело.

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. С целью установления точной причины возгорания назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU