С приятелем выпили два ведра самогона, а шампанское подарили даме

4 Апр 2020 2020-04-04T14:13:35+03:00

Пристрастие к спиртному привело жителя Пензенской области на скамью подсудимых

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Темной февральской ночью пассатижами мужик отогнул гвозди и выставил раму в доме соседа. Без суеты вынес 25 литров самогона, бутылку водки, банку икры и бутылку шампанского.

Потом на пару с приятелем за два дня - меру знают - выпили 20 литров самогона, съели икру. Судьба бутылки водки неизвестна, а шампанское ранее судимый романтик с большой дороги подарил даме - своей землячке.

Финал истории вырисовывается печальный.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, прокурор Шемышейского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражи 42-летнего жителя села Пиксанкино. Общая стоимость похищенного оценена в 1890 рублей.

При обыске в доме изъята одна емкость с 5 литрами самогона.

Уголовное дело направлено в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU