С приятелем выпили два ведра самогона, а шампанское подарили даме
Темной февральской ночью пассатижами мужик отогнул гвозди и выставил раму в доме соседа. Без суеты вынес 25 литров самогона, бутылку водки, банку икры и бутылку шампанского.
Потом на пару с приятелем за два дня - меру знают - выпили 20 литров самогона, съели икру. Судьба бутылки водки неизвестна, а шампанское ранее судимый романтик с большой дороги подарил даме - своей землячке.
Финал истории вырисовывается печальный.
По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, прокурор Шемышейского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражи 42-летнего жителя села Пиксанкино. Общая стоимость похищенного оценена в 1890 рублей.
При обыске в доме изъята одна емкость с 5 литрами самогона.
Уголовное дело направлено в районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU