Пензенские троллейбусы вернутся на улицы

4 Апр 2020 2020-04-04T13:42:45+03:00

После жалоб горожан Управление транспорта и связи решило возобновить работу электрического общественного транспорта

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Сегодня на улицы Пензы снова вышли 32 троллейбуса. Курсировать они будут по режиму выходного дня. Также администрация города опубликовала график движения автобусов малой и большой вместимости.

В случае выявления неудовлетворительной работы общественного транспорта жители города могут обратиться в Управление транспорта и связи города Пензы по телефону 54-06-92.

ИСТОЧНИК KP.RU