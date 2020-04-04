Пензенские троллейбусы вернутся на улицы
После жалоб горожан Управление транспорта и связи решило возобновить работу электрического общественного транспорта
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Сегодня на улицы Пензы снова вышли 32 троллейбуса. Курсировать они будут по режиму выходного дня. Также администрация города опубликовала график движения автобусов малой и большой вместимости.
В случае выявления неудовлетворительной работы общественного транспорта жители города могут обратиться в Управление транспорта и связи города Пензы по телефону 54-06-92.
ИСТОЧНИК KP.RU