19 жителей Мордовии госпитализированы с подозрением на коронавирус
470 человек находятся на домашнем карантине
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По данным оперативного штаба, на 3 апреля в Мордовии зарегистрировано четыре подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике, на стационарном лечении и обследовании в республиканской инфекционной больнице находятся еще 19 пациентов. 470 человек – на домашнем карантине. 343 человека сняты с амбулаторного наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU