19 жителей Мордовии госпитализированы с подозрением на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T18:02:54+03:00

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По данным оперативного штаба, на 3 апреля в Мордовии зарегистрировано четыре подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике, на стационарном лечении и обследовании в республиканской инфекционной больнице находятся еще 19 пациентов. 470 человек – на домашнем карантине. 343 человека сняты с амбулаторного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU