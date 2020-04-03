Продление нерабочей недели в Пензенской области: работодатели могут рассчитывать на господдержку
Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила регионам организовать ежедневный мониторинг перевода работников местных предприятий на неполное рабочее время или введение простоя в связи с распространением коронавируса. Сведения о работе в данном направлении предлагается заносить на сайт «Работа в России». О том, почему пензенским работодателям стоит это делать, рассказал сегодня в ходе брифинга министр труда области Алексей Качан:
- Сейчас на федеральном уровне разрабатываются меры поддержки для предпринимателей, руководителей и всех, кто понесет убытки из-за ухода сотрудников на нерабочие недели. Работодатели, не зарегистрировавшиеся на портале «Работа в России» и не предоставившие необходимые сведения, не смогут получить государственную поддержку.
Пенсионный фонд уже направил всем хозяйствующим субъектам региона инструкцию по работе с сервисом. Регистрация работодателей на портале «Работа в России» и заполнение ими формы сведений должна быть осуществлена в кратчайшие сроки – до 6 апреля.
Напомним, что ранее Алексей Качан сообщил об увеличении размера пособия по безработице.
ИСТОЧНИК KP.RU