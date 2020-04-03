2020-04-03T17:57:41+03:00
Экономика

Продление нерабочей недели в Пензенской области: работодатели могут рассчитывать на господдержку

Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России»
Анна ЧЕРНАЯ
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Некоторые работодатели Пензенской области перевели своих сотрудников на удаленную работу.Некоторые работодатели Пензенской области перевели своих сотрудников на удаленную работу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила регионам организовать ежедневный мониторинг перевода работников местных предприятий на неполное рабочее время или введение простоя в связи с распространением коронавируса. Сведения о работе в данном направлении предлагается заносить на сайт «Работа в России». О том, почему пензенским работодателям стоит это делать, рассказал сегодня в ходе брифинга министр труда области Алексей Качан:

- Сейчас на федеральном уровне разрабатываются меры поддержки для предпринимателей, руководителей и всех, кто понесет убытки из-за ухода сотрудников на нерабочие недели. Работодатели, не зарегистрировавшиеся на портале «Работа в России» и не предоставившие необходимые сведения, не смогут получить государственную поддержку.

Пенсионный фонд уже направил всем хозяйствующим субъектам региона инструкцию по работе с сервисом. Регистрация работодателей на портале «Работа в России» и заполнение ими формы сведений должна быть осуществлена в кратчайшие сроки – до 6 апреля.

Напомним, что ранее Алексей Качан сообщил об увеличении размера пособия по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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