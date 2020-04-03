Регистрация браков в Саранске во время коронавируса отменяется

3 Апр 2020 2020-04-03T15:59:20+03:00

Все церемонии переносятся на срок после 1 июня

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В Мордовии временно приостанавливается государственная регистрация заключения и расторжения браков.

Управлением ЗАГС Администрации городского округа Саранск будут изменены даты заключения регистрации брака, которые были определены ранее. Новые даты государственной регистрации заключения брака назначаются после 1 июня. Соответствующее распоряжение подписано Главой городского округа Саранск Петром Тултаевым.

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация будет проводиться в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU