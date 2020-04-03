Регистрация браков в Саранске во время коронавируса отменяется
В Мордовии временно приостанавливается государственная регистрация заключения и расторжения браков.
Управлением ЗАГС Администрации городского округа Саранск будут изменены даты заключения регистрации брака, которые были определены ранее. Новые даты государственной регистрации заключения брака назначаются после 1 июня. Соответствующее распоряжение подписано Главой городского округа Саранск Петром Тултаевым.
В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация будет проводиться в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU