2020-04-03T15:59:20+03:00
Общество

Регистрация браков в Саранске во время коронавируса отменяется

Все церемонии переносятся на срок после 1 июня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Андрей КАРА
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В Мордовии временно приостанавливается государственная регистрация заключения и расторжения браков.

Управлением ЗАГС Администрации городского округа Саранск будут изменены даты заключения регистрации брака, которые были определены ранее. Новые даты государственной регистрации заключения брака назначаются после 1 июня. Соответствующее распоряжение подписано Главой городского округа Саранск Петром Тултаевым.

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация будет проводиться в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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