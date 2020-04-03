2020-04-03T15:28:18+03:00
Здоровье

В Пензе ограничат посещение поликлиники при больнице имени Н.Н. Бурденко

Это будет сделано по поручению губернатора Ивана Белозерцева в связи с угрозой распространения коронавируса
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня глава региона посетил учреждение и оценил работу колл-центров, организованных на его базе. Специалисты учреждения дают по телефону консультации и принимают заявки на доставку лекарств. В случае необходимости врач посещает пациента на дому, либо вызывается «скорая помощь».

- Нам нужно сдержать распространение инфекции по Пензенской области. Понятно, что самоизоляция - этовынужденная мера и большой стресс. Но на данный момент нужно ограничить прием пациентов и переходить на удаленные консультации, если не требуется экстренная помощь, - сказал Иван Белозерцев.

Работа колл-центров может продолжиться и после отмены режима повышенной готовности.

КУДА ЗВОНИТЬ?

- 8 (8412) 45-29-37 - колл-центр для пациентов с болезнями системы кровообращения;

- 8 (8412) 45-29-23 – колл-центр для пациентов с эндокринными заболеваниями.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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