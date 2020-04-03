2020-04-03T15:01:39+03:00
Общество

При участии ООО «ТНС энерго Пенза» будет создан фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с группой других пензенских предприятий предложило создать фонд для обеспечения необходимых мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории области.

Данная инициатива была озвучена представителями крупных компаний на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Средства, выделяемые предприятиями, будут аккумулироваться на базе одного из благотворительных фондов региона и будут в целевом порядке направляться на финансирование потребностей процесса борьбы с коронавирусом и ликвидации последствий эпидемии. В число финансируемых направлений войдут закупка защитных и антисептических средств, приобретение необходимого оборудования и лекарственных препаратов, иная помощь медицинским учреждениям и службам, участвующим в противодействии распространению инфекции.

Губернатор Пензенской области поддержал идею создания фонда и поручил обеспечить максимальную прозрачность целевого расходования аккумулируемых в нем средств. В дальнейшем руководителем региона будет определено уполномоченное лицо для координации деятельности фонда.

- Наша компания является постоянным и активным участником жизни региона, поэтому мы считаем необходимым свое участие и в решении общей проблемы. Надеемся, что наша помощь будет способствовать скорейшему преодолению сложившихся неблагоприятных обстоятельств и возвращению всех процессов в нормальное русло, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продление нерабочей недели в Пензенской области: работодатели могут рассчитывать на господдержку
ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Регистрация браков в Саранске во время коронавируса отменяется
В Пензе ограничат посещение поликлиники при больнице имени Н.Н. Бурденко
При участии ООО «ТНС энерго Пенза» будет создан фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Главный врач Пензенской инфекционной больницы рассказал о различиях симптомов ОРВИ и коронавируса
Грузчик из Никольска угнал «Газель» у работодателя
Владимир Волков посетил новую поликлинику в микрорайоне «Юбилейный»
Пензенский центр крови просит горожан прийти на донацию
Режим самоизоляции в Пензенской области: пропускная система пока не установлена
ЕГЭ в 2020 году переносится на 8 июня
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
Андрей Соколов попросил жителей Пензенской области соблюдать режим самоизоляции
Максимальное пособие по безработице составит с 30 марта 12 130 рублей
Пензенцам рассказывают основы профилактики заражения коронавирусом
В Пензенской области конфликт на почве ревности закончился убийством
Пензенцы могут пожаловаться на проблемы с общественным транспортом
Губернатор Иван Белозерцев посетил клиническую больницу № 4
Коронавирус в Мордовии: на домашнем карантине находятся 475 человек