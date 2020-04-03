При участии ООО «ТНС энерго Пенза» будет создан фонд поддержки борьбы с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T15:01:39+03:00

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ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с группой других пензенских предприятий предложило создать фонд для обеспечения необходимых мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории области.

Данная инициатива была озвучена представителями крупных компаний на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Средства, выделяемые предприятиями, будут аккумулироваться на базе одного из благотворительных фондов региона и будут в целевом порядке направляться на финансирование потребностей процесса борьбы с коронавирусом и ликвидации последствий эпидемии. В число финансируемых направлений войдут закупка защитных и антисептических средств, приобретение необходимого оборудования и лекарственных препаратов, иная помощь медицинским учреждениям и службам, участвующим в противодействии распространению инфекции.

Губернатор Пензенской области поддержал идею создания фонда и поручил обеспечить максимальную прозрачность целевого расходования аккумулируемых в нем средств. В дальнейшем руководителем региона будет определено уполномоченное лицо для координации деятельности фонда.

- Наша компания является постоянным и активным участником жизни региона, поэтому мы считаем необходимым свое участие и в решении общей проблемы. Надеемся, что наша помощь будет способствовать скорейшему преодолению сложившихся неблагоприятных обстоятельств и возвращению всех процессов в нормальное русло, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU