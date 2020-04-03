Главный врач Пензенской инфекционной больницы рассказал о различиях симптомов ОРВИ и коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T14:24:34+03:00

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Главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин рассказал о том, что представляет собой новая инфекция:

- Коронавирус очень контактный. Он передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями и может жить на предметах до двух суток. Именно поэтому важно слушать профессионалов и соблюдать их рекомендации.

По словам специалиста, вирус имеет много форм. Часть из них легко выявляются, потому что идут с серьезными осложнениями в виде пневмонии, септического шока. Это может привести к гибели пациента.

- Две первые фазы, про которые я сказал, - бессимптомное течение и острый аспирационный синдром. Последний отличается от гриппа и ОРВИ тем, что начинается вяло, температура может подняться до не особо высоких значений, и здесь будет превалировать симптом сухого кашля, появляется тяжесть в области легких и ощущение нехватки воздуха. При гриппе характерна яркость симптомов: слезотечение, насморк, недомогание, высокая температура, ломота в теле, - отметил Сергей Рыбалкин.

ИСТОЧНИК KP.RU