Главный врач Пензенской инфекционной больницы рассказал о различиях симптомов ОРВИ и коронавируса
Главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин рассказал о том, что представляет собой новая инфекция:
- Коронавирус очень контактный. Он передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями и может жить на предметах до двух суток. Именно поэтому важно слушать профессионалов и соблюдать их рекомендации.
По словам специалиста, вирус имеет много форм. Часть из них легко выявляются, потому что идут с серьезными осложнениями в виде пневмонии, септического шока. Это может привести к гибели пациента.
- Две первые фазы, про которые я сказал, - бессимптомное течение и острый аспирационный синдром. Последний отличается от гриппа и ОРВИ тем, что начинается вяло, температура может подняться до не особо высоких значений, и здесь будет превалировать симптом сухого кашля, появляется тяжесть в области легких и ощущение нехватки воздуха. При гриппе характерна яркость симптомов: слезотечение, насморк, недомогание, высокая температура, ломота в теле, - отметил Сергей Рыбалкин.
ИСТОЧНИК KP.RU