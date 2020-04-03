Владимир Волков посетил новую поликлинику в микрорайоне «Юбилейный»

3 Апр 2020 2020-04-03T13:09:23+03:00

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Пациентов в учреждении сейчас немного: профилактические осмотры и диспансеризация временно приостановлены, выписка льготных рецептов осуществляется дистанционно, с доставкой лекарств помогают волонтеры. На входе в учреждение - обязательный санитарный контроль с измерением температуры и обработкой рук. Потоки пациентов разделены: для здоровых людей создан отдельный маршрут, работает кабинет медицинской профилактики.

- Хочу обратиться к каждому врачу, фельдшеру, медицинской сестре, водителю, ко всем сотрудникам больниц и поликлиник, лабораторий, службы скорой помощи, внештатным медицинским специалистам. Вы сейчас на переднем крае защиты страны и республики. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженную работу, - сказал Глава республики.

В Мордовии по-прежнему ведется работа по подготовке инфекционных стационаров, перепрофилированию больниц и созданию дополнительных коек. Как отметил Глава республики, сейчас в регионе имеются около 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких, ожидается поступление дополнительных единиц. На днях в Мордовию поступили 330 тысяч медицинских масок, более двух тысяч перчаток, около тысячи костюмов. Все они будут направлены в медицинские учреждения. Кроме того, медицинские маски будут распространяться по предприятиям, сотрудники которых продолжают работать.

Глава республики также сообщил, что республиканское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей вышло с инициативой оказания помощи лечебным учреждениям. Создан специальный фонд, где будут аккумулироваться средства предприятий и направляться на закупку средств защиты для медперсонала, необходимого оборудования и расходных материалов для больниц и поликлиник. Кроме того, все крупные предприятия республики заявили о готовности взять шефство над конкретными больницами.

ИСТОЧНИК KP.RU