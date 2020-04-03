Пензенский центр крови просит горожан прийти на донацию

3 Апр 2020 2020-04-03T12:50:01+03:00

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Пензенский областной клинический центр крови обратился к жителям региона на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

- Просим Вас откликнуться и прийти на донацию в Центр крови. Лечебные учреждения региона по-прежнему проводят операции, оказывают помощь гражданам, получившим травмы, курс лечения онкобольных также не может прерываться, - отметили представители учреждения.

Сдать кровь и ее компоненты можно с понедельника по пятницу, с 8.00 до 13.00 по адресу: ул. Клары Цеткин, 41 А

ИСТОЧНИК KP.RU