Пензенский центр крови просит горожан прийти на донацию
Запасы учреждения подходят к концу
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Пензенский областной клинический центр крови обратился к жителям региона на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
- Просим Вас откликнуться и прийти на донацию в Центр крови. Лечебные учреждения региона по-прежнему проводят операции, оказывают помощь гражданам, получившим травмы, курс лечения онкобольных также не может прерываться, - отметили представители учреждения.
Сдать кровь и ее компоненты можно с понедельника по пятницу, с 8.00 до 13.00 по адресу: ул. Клары Цеткин, 41 А
ИСТОЧНИК KP.RU