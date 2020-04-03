Режим самоизоляции в Пензенской области: пропускная система пока не установлена
Согласно постановлению губернатора Пензенской области, полномочия по выдаче разрешений на передвижение по городу не возложены на органы местного самоуправления.
Напоминаем вам, что режим самоизоляции не распространяется на работников органов власти и местного самоуправления. Также передвигаться по региону имеют право граждане, занимающиеся правоохранительной деятельностью, оказывающие медицинскую помощь, работающие в органах по делам ГО и ЧС, надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан. Помимо них, ограничения не распространяются на сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющих управление многоквартирными домами.
Лица, относящиеся к данным категориям, должны иметь при себе удостоверения или справки, подтверждающие, что они работают в той или иной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU