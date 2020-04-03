Режим самоизоляции в Пензенской области: пропускная система пока не установлена

3 Апр 2020 2020-04-03T12:17:49+03:00

Но работающим гражданам нужно при себе иметь документ, подтверждающий это

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Согласно постановлению губернатора Пензенской области, полномочия по выдаче разрешений на передвижение по городу не возложены на органы местного самоуправления.

Напоминаем вам, что режим самоизоляции не распространяется на работников органов власти и местного самоуправления. Также передвигаться по региону имеют право граждане, занимающиеся правоохранительной деятельностью, оказывающие медицинскую помощь, работающие в органах по делам ГО и ЧС, надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан. Помимо них, ограничения не распространяются на сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющих управление многоквартирными домами.

Лица, относящиеся к данным категориям, должны иметь при себе удостоверения или справки, подтверждающие, что они работают в той или иной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU