ЕГЭ в 2020 году переносится на 8 июня

3 Апр 2020 2020-04-03T12:06:16+03:00

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Анзор Музаев рассказал, как будут проводиться экзамены и всероссийские проверочные работы в 2020 году. По его словам ЕГЭ в этом году пройдет в более поздние сроки, при этом процедура экзамена останется прежней. «На сегодняшний день пока принято решение о переносе сроков начала ЕГЭ на 8 июня. Мы надеемся, что к этому времени все нормализуется, а школьники успеют в полном объеме освоить учебную программу».

В новом расписаниеи экзаменов будут предусмотрены основные и резервные сроки проведения ЕГЭ по всем предметам, сохранятся примерно такие же интервалы между экзаменационными днями. Расписание останется единым для всей страны. В целом проведение ЕГЭ займет около месяца.

Возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате не рассматривается.

Содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ меняться не будет. При этом Анзор Музаев допустил, что средние баллы ЕГЭ в этом году могут возрасти, так как у выпускников будет больше времени на подготовку.

«Мы сейчас готовим методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к экзаменам: какие ресурсы можно использовать, с какой информацией надо ознакомиться, какие ошибки часто встречались в экзаменационных работах».

Что касается государственной итоговой аттестации в 9 классах, то Анзор Музаев допустил возможность ее проведения вне рамок единого расписания. «Если ситуация усугубится, то подход, который мы отрабатываем - дать возможность регионам самим определить расписание экзаменов в 9 классах, раньше или позже их проводить».

Сроки приемной кампании в вузы и колледжи также будут корректироваться с учетом переноса сроков экзаменов. Эти сроки будут едиными для всей страны. «Все абитуриенты будут в равных условиях», - подчеркнул врио руководителя Рособрнадзора.

Врио руководителя Рособрнадзора рассказал, что при проведении заключительного этапа олимпиад школьников не потребуется выезжать из своих регионов, чтоб принять участие в заключительном этапе олимпиад. «Мы проведем его в пунктах проведения экзаменов, где есть видеонаблюдение и можно обеспечить объективность этой процедуры».

В заключении он посоветовал всем родителям и учителям сохранять спокойствие и терпение и руководствоваться только официальной информацией о проведении ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, которая оперативно публикуется на сайте Рособрнадзора и других ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU