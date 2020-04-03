Максимальное пособие по безработице составит с 30 марта 12 130 рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T11:07:06+03:00

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Уважаемые жители Пензенской области!

В это нелегкое время Правительством Российской Федерации и Пензенской области принимаются всесторонние меры по сохранению жизни и здоровья людей, а также поддержке их материального благосостояния.

Чтобы помочь гражданам Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении в 2020 году максимального размера пособия по безработице.

С 30 марта текущего года максимальная величина пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Право на получение пособия по безработице в максимальном размере имеют граждане, уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшие в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель и признанные в установленном порядке безработными, а также граждане предпенсионного возраста.

Финансовые средства на выплату пособия по безработице поступают в бюджет Пензенской области из федерального бюджета.

В настоящее время центры занятости населения полностью обеспечены финансовыми средствами на выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Если Вы уже состоите на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения, то перерасчет пособия по безработице будет осуществлен автоматически.

Для постановки на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы Вы можете воспользоваться возможностями интерактивного портала службы занятости Пензенской области 58zan.ru (при условии регистрации на портале государственных услуг) или посредством электронной почты направить в центр занятости заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы и электронный образ паспорта или документа его заменяющего.

Благодарю всех, кто в эти дни остается дома и помогает остановить распространение коронавирусной инфекции. Надеюсь, что, объединив совместные усилия, мы сможем пережить это тяжелое время!

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Алексей Качан

ИСТОЧНИК KP.RU